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Нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк, на которого пытались напасть в центре Киева, поблагодарил всех за поддержку.

Об этом говорится в посте на его странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными», - написал Беленюк.

Отдельно он поблагодарил главу МВД Дениса Монастырского и сотрудников Нацполиции за оперативную реакцию.

«Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит куда-то поехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева

Партия «Слуга народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности напавших и привлечь их к ответственности.
ForUm

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