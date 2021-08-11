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Молчание европейского сообщества о повышении агрессии по отношению к христианам воспринимается как разрешение на совершение жестоких преступлений на религиозной почве.

Фото: Le Parisien

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя убийство католического священника во Франции.

«По данным телеканала BFM TV, подозреваемый в убийстве священника – «мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году». Именно этот человек явился в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его. В последнее время представители правоохранительных органов на Западе предпочитают не замечать религиозную составляющую подобных преступлений. Точно так же, как самые влиятельные политики мира, деятели культуры и ведущие мировые СМИ «не замечают» преступлений, совершаемых против христиан. В странах Африки, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Китае и других местах, существенно вырос градус ненависти по отношению к христианам. И слишком часто эта ненависть приобретает все более жестокие черты - от убийств до похищений, издевательств», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что случай с убийством священника во Франции, убийство учителя одной из французских школ, ряд других преступлений, совершенных на религиозной почве, свидетельствует, что «отказавшись от своей христианской идентичности, Европа постепенно скатывается в дохристианскую эпоху».

«Христиане в Европе, да и в Украине, - это люди, которых не только можно оскорблять, но и модно оскорблять. Уничтожение христианских ценностей, откровенный сатанизм, пропаганда различных извращений - все это не про «либерализм» и «демократию», а про предательство Христа и ненависть к Нему», - напомнил архиерей.

Он выразил мнение, что пассивное отношение мирового сообщества по поводу гонений на христиан - это толчок на усиление ненависти к ним.

«А ненависть, в свою очередь, приобретает уже лавинообразный характер, что чревато страшными последствиями для нашей цивилизации», - подытожил епископ Виктор.
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