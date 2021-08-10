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На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Так, председатель комиссии Тимофей Милованов объявил 12 кандидатов, которые по итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление получили самые высокие баллы.

Комиссия должна была выбрать 7 кандидатов по рейтинговому баллу, а также всех, чей балл равен результату 7-го кандидата.

Максимальный балл – 8 – набрали три кандидата: Анна Горбенко, Сергей Маштабей и Вадим Мельник. Остальные допущенные к следующему этапу кандидаты набрали по 7 баллов: Василий Горбаль, Раджами Джан, Александр Кареев, Аттила Ковчу, Сергей Олейник, Роман Осипчук, Сергей Солодченко, Алексей Туровский, Юлия Яцык.

Кандидатов из шорт-листа допускают к выполнению ситуационных задач и собеседования после спецпроверки, предусмотренной законом «О предупреждении коррупции» и «Об очистке власти». По результатам этих этапов, согласно регламенту, комиссия отберет трех кандидатов, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Собеседования будут проводить 13 августа с 12:00 до 18:30, а ответы на ситуационные задачи кандидаты подают до 11 августа.

Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Александра Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

Данилюк обратился в суд.
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