Белорусская спортсменка Яна Максимова, которая выступает в многоборье, и и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко, в среду, 3 августа, заявили, что не вернутся на родину после ситуации, произошедшей с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает DW.

«После всех событий я не планирую возвращаться в Беларусь. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. В течение всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», - заявила Максимова, которая вместе с семьей находится в Германии.

Спортсменка уточнила в соцсети Instagram, что ее муж Андрей Кравченко также решил не возвращаться. Он был одним из более 400 спортсменов, которые подписали в августе 2020 открытое письмо, в котором осуждались многочисленные факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. Вскоре после этого его отчислили из сборной Беларуси.

Максимова надеется выступить под бело-красно-белым флагом

«В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ. А еще я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», - приводит слова Максимовой Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

Напомним, 24-летняя участница сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там она заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он также получил польскую гуманитарную визу.