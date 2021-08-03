Мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской на время пребывания в Украине окажут необходимую помощь, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости», - написал министр в Twitter.

Кулеба пожелал семье Тимановской успешно пройти все испытания.

Напомним, спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки выехал в Украину.