также в разделеОбщество
СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования «ЛНР»
Украина предоставит гумпомощь Литве 6
Приговор патрульным: полиция поддерживает своих сотрудников, готовит апелляцию 8
6 львовским патрульным дали по 8 лет тюрьмы за превышение полномочий 25
Расследованием смерти Шишова займется Bellingcat 24
В Украине переименовали День защитника 9
Синоптики предупреждают о граде и шквалах 9
Посольство США отреагировало на смерть Шишова в Киеве 25
В полиции назвали две версии смерти Шишова 30
На Закарпатье провели горное ралли 11
Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему закрыл зону ООС для чиновников 80
Подозреваемого в убийстве россиянина задержали в Харькове 10
Разведка: РФ испытывает на жителях ОРДЛО новую вакцину 66
Главнокомандующий ВСУ временно запретил должностным лицам посещать зону ООС 15
СБУ вернула Мининфраструктуры захваченный рейдерами реестр моряков 14
Главврач николаевской «инфекционки» Светлана Федорова подозревается в растрате бюджетных средств 64
Чиновница Трускавецкого горсовета получила 7 лет тюрьмы за хищения 11
Житель Харькова вымогал у бывшей сожительницы $15 тысяч несуществующего долга 9

Девушка председателя Белорусского дома Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным в Киеве, Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом она сказала белорусской службе Радио Свобода.

«У Виталия не было ни родителей, ни семьи - все умерли. Работал айтишников-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал внимательнее – бывало, смотрел, какие машины подъехали, кто из них выходит... Мы оба неделю болели, лежали в кроватях и смотрели фильмы. Конечно, настроение больного человека не на подъеме, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было оснований для этого. И так со мной поступить он не мог. У нас были общие планы на будущее», - сказала Жолудь.

По словам девушки, Шишов не получал прямых угроз, но имел плохое предчувствие: «Написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Боженой».

В его поведении она не заметила ничего необычного или странного.

Жолудь рассказала, что Шишов не всегда ходил бегать, а иногда, по желанию.

Они оба из города Речица и переехали в Киев из-за преследования со стороны белорусских властей.

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.  

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги