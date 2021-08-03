Учебно-методический павильон «Цветы Украины» получил статус только выявленного объекта культурного наследия, сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

«Своим приказом Департамент охраны культурного наследия внес здание «Цветы Украины» в Перечень объектов культурного наследия Киева», - сказал он.

По его словам, копия этого приказа была также направлена ​​в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

«В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, «Цветы Украины» теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия», - отметил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в соответствии с Законом «Об охране культурного наследия», любые работы на нововыявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектных документации.

Напомним, ранее Прокопив сообщал, что Департамент культурного наследия КГГА не давал застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте «Цветы Украины». Он отмечал, что поскольку этот объект находится в историческом ареале столицы, согласование и разрешение на строительные работы должно предоставлять Министерство культуры Украины.

