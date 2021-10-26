«Цветы Украины» просят суд признать противоправным и отменить вынесенное предписание о прекращении проведения строительных работ на объекте по адресу Сечевых Стрельцов, д.49. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.
Истецом указано ПАО «Цветы Украины», ответчиком – Министерство культуры и информационной политики, третьим лицом – Департамент охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
Суд, в частности, просят признать противоправным и отменить вынесенное Министерством культуры и информационной политики Украины предписание, датированное июлем 2021 года, о прекращении проведения строительных работ на объекте «Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом по ул. Сечевых Стрельцов, д.49 в Шевченковском районе Киева».
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
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