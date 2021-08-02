Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской в ее просьбе включить ее в число участников квалификационных забегов на 200 метров, где она планировала соревноваться изначально.

«Ходатайство белоруски было отклонено, так как она не смогла доказать свою правоту», - говорится в пресс-релизе CAS, сообщает российский Интерфакс.

Там также отмечено, что Тимановская подала срочную заявку на аннулирование решения НОК Белоруссии по отстранению ее от соревнований утром 2 августа, тогда же она и была рассмотрена.

Напомним, накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки выехал в Украину.