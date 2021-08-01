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Украина не рассматривает вариант закупки газа у России и не ведет об этом никаких разговоров.

Об этом заявил глава правления компании НАК Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую», — рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

«Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно — для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное — это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ — это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно», — сказал Витренко.

Напомним, Минэнерго обязали составить график накопления угля и газа.
ForUm

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