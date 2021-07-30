По состоянию на 15:30 правоохранители, которые задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, на связь с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины не выходили.

«По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро», - сообщается в Facebook НАБУ.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что похищенного украинского судью Чауса якобы нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.