Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Об этом сообщила Украинская правда.

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.

Он отметил, что последние 6 лет работал в компании «Укргаздобыча» на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.

Напомним, 15 октября 2020 президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

29-летняя Коваленко – жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Она является председателем всеукраинской ОО «39 женская сотня Самообороны Майдана» и координатором ОО «Антикоррупционное движение Украины».

27 июля стало известно, что Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования «Север».