Министерство иностранных дел Украины заявляет, что удивлено заявлением о завершении расследования в Молдове дела бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНИАН.

«Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили четкую позицию: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов.

Как отметили дипломаты, 12 мая Офис Генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела, а 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой исполнение международно-правовой помощи было невозможно.

«На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель-дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попытаться разрушить украинско-молдавские отношения», - отметили в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что установление всех обстоятельств в деле Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.

Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении Чауса. По данным молдавских правоохранителей, к похищению Чауса причастны «госструктуры». По данным генпрокурора, местные правоохранители идентифицировали людей из спецструктур Украины, которые якобы участвовали в похищении бывшего судьи.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.