Парламент отклонил проект постановления №3711-д-П2 «Об отмене решения Верховной Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Закона «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Документ на внеочередном заседании ВР поддержали 17 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает Укринформ.

Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» с предложениями Президента может быть подписан.

Автор документа, народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко в пояснительной записке указал, что законопроект №3711-д с предложениями президента якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады.

После отклонения проекта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и передать его на подпись президенту.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

8 июля глава государства наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д и вернул его со своими предложениями.

13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).