также в разделеПолитика
Медведчук: Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, чтобы полностью подчинить его внешнему управлению 23
На внеочередное заседание Рады пришли меньше сотни нардепов 15
В Госдепе рассказали, когда состоится встреча Зеленского и Байдена 20
Французские СМИ: Медведчук является главным политическим оппонентом Зеленского 48
Медведчук: Украина станет никому не нужной, если Европа наладит отношения с Россией 17
Медведчук заявил, что ОПЗЖ не допустит, чтобы власть Зеленского подчинила себе суды 19
Кулеба: Украина не имеет будущего с РФ 24
Фомин: Медведчук первый из топ-политиков предложил альтернативу пагубному курсу Порошенко–Зеленского 62
Украина предоставила партнерам предложения по противодействию РФ в Черном море 53
Reuters: США и Германия скоро объявят о сделке по «Северному потоку-2» 36
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию о евроинтеграции 26
ОБСЕ сменила представителя в Украине 16
Медведчук в своей статье ясно рассказал, какой должна быть эффективная государственность 35
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание 12
Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы 17
Зеленский приехал на границу с оккупированной Абхазией 27
Ведущая польская газета раскритиковала деолигархизацию Зеленского и преследование Медведчука 203
Немецкие СМИ: Путин назвал действия украинской власти против Медведчука незаконными 23

Парламент отклонил проект постановления №3711-д-П2 «Об отмене решения Верховной Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Закона «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Документ на внеочередном заседании ВР поддержали 17 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает Укринформ.

Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» с предложениями Президента может быть подписан.

Автор документа, народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко в пояснительной записке указал, что законопроект №3711-д с предложениями президента якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады.

После отклонения проекта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и передать его на подпись президенту.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

8 июля глава государства наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д и вернул его со своими предложениями.

13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
11
Теги