В Одессе из-за ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.

Как передает УНИАН, в Одессе вчера вечером начался дождь, который сегодня утром перешел в сильный ливень. В результате, затоплены, в частности, в «спальных» районах города многие межквартальные проезды и основные дороги.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня с 6:00 до 9:00 в Одессе выпало 18 мм осадков в виде «залпового» ливня. Это привело к подтоплению улиц Приморской и Балковской.

Отмечается, что сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят очищение ливневой канализации. «Она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков. Внутри кварталов «ливневки» чистят работники ЖКС, на дорогах - специалисты коммунального предприятия «Городские дороги». Привлечено 32 единицы техники», - сообщили в пресс-службе.

Из-за подтопления на улицах Балковской, Приморской, Химической и в направлении рыбного порта не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18, 22,27, и троллейбусные маршруты №8,10. Кроме того, трамвай №20 из-за подтопления прекратил движение - на линию запущен автобус, который дублирует маршрут.