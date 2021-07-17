Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в правительство. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.
«Есть предложение — осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его [Арсена Авакова] в какой-то ипостаси в команде… Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре», — сказал народный депутат.
По словам Арахамии, в правительстве много должностей, «у нас есть три-четыре вице-премьера — это тоже опция». Он уточнил, что Авакову пока не предлагали занять такой пост.
Нардеп считает, что Аваков не согласится на пост министра: «Ему если надо идти, то только на повышение». На вопрос ведущего Арахамия ответил, что у Верховной Рады вряд ли хватит голосов, чтобы назначить его премьер-министром:
«Мне кажется, что шансы на премьер-министра минимальны. Думаю, что парламент не поддержит».
Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.
Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву».
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