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США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna. Это подтвердил представитель Белого дома.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 16 июля, США отправили 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса в Украину через международную программу обмена вакцинами COVAX. Эта поставка вакцин от коронавируса является частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами вакцины США с другими странами мира через COVAX или напрямую.

Также чиновник сообщил, что еще 3,5 миллиона доз вакцины Moderna США на выходных отправит в Бангладеш и они там появятся уже в понедельник.

«Научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины», - сказал чиновник Белого дома.

Напомним, ВОЗ предостерегла от смешивания COVID-вакцин.
ForUm

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