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При главе МВД Арсене Авакове в 2014 году был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, комментируя отставку министра.

«Сегодня парламент поддержал отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Более 7 лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. - Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, 7 лет противостоит российской агрессии, - написал мэр столицы. – Да, в МВД, как и в работе других государственных учреждений, не все идеально. Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году, при министре Авакове, был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать. У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что новый министр внутренних дел, которого в ближайшее время назначат, должен продолжить реформу в МВД.

«Следующий министр, по моему мнению, должен продолжить реформу в правоохранительных органах и в любом случае не допустить, чтобы они стали инструментом в политической борьбе - как это было во времена Януковича. Чтобы люди доверяли полиции, ключевая функция которой - защищать граждан», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву». Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.
ForUm

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