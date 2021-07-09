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Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявили, что их целью нападения на резиденцию был арест главы государства, а не ликвидация.

Об этом пишет BBC со ссылкой на слова судьи Клемана Ноэля, передает УНИАН.

У подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, наборы долларовых банкнот, чековую книжку президента и сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения.

11 подозреваемых арестовали после проникновения во двор резиденции. Разыскать нападавших помогали и разъяренные местные жители. Толпа подожгла три автомобиля бандитов и уничтожила улики.

Правительство Колумбии подтвердило, что по меньшей мере шестеро подозреваемых были военнослужащими в отставке.

По данным СМИ, среди задержанных – 35-летний бывший охранник посольства Канады в Гаити Джеймс Соледжес. Он вместе с другим подозреваемым – гражданином США Джозефом Винсентом – должны были выполнять роль переводчиков во время штурма дома Моиза.

«Задача состояла в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза, а не убивать его», – отметил судья.

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.
ForUm

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