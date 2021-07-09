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По меньшей мере 26 граждан Колумбии входили в состав вооруженной группы, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль, передает УНИАН.

«Мы идентифицировали 28 убийц: 26 из них - колумбийцы, двое - американцы гаитянского происхождения. Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15», - заявил он. Руководитель полиции страны отметил, что в настоящее время по меньшей мере восемь преступников разыскиваются.

Ранее уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер сообщил агентству Reuters о как минимум 26 членах группировки. По официальным данным, семеро подозреваемых в убийстве главы государства ликвидированы.

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

 
ForUm

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