Кремль расценивает инцидент с британским эсминцем в Черном море как сознательную и подготовленную провокацию. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», - сказал представитель Кремля, комментируя инцидент в Черном море, произошедший в среду.

Песков подчеркнул, что Москва считает действия эсминца Defender недопустимыми и несоответствующими международному праву. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», - указал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, Москва не исключает никаких ответных действий в случае продолжения неприемлемых провокаций с нарушением российских границ.

«В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации», - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли удар российской стороны по целям в случае повторения подобных инцидентов.

Песков отказался пояснять, что подразумевается под действиями, которые заходят слишком далеко. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия имеет право «бомбить по цели» при нарушении иностранными военными кораблями своих морских границ.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию, а британский посол в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД.

Как сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.