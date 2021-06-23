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Совет Национального банка Украины согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя НБУ в связи с окончанием срока его полномочий 10 июля 2021. Последним днем ​​срока полномочий Сологуба  будет 12 июля 2021 (поскольку 10 июля 2021 – выходной), сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение совет Нацбанка принял на заседании 23 июня 2021 по представлению председателя НБУ.

Сологуб отвечает за работу блока «Монетарная стабильность», в который входят Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

Сейчас Нацбанк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя председателя Национального банка, который сможет не только сохранить, но и приумножить достижения в сфере монетарной стабильности.

Вместе с тем согласно статье 20 Закона Украины «О Национальном банке Украины», с целью обеспечения непрерывности процессов центробанка, Сологуб может находиться в должности до вступления в должность нового заместителя председателя, полноценно выполнять все возложенные на зампредседателя Нацбанка полномочия, в том числе участвовать в заседаниях правления НБУ и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности и тому подобное.

Как сообщал ForUm, 5 октября 2020 Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Нацбанк считает, что Совет НБУ, как орган, который назначает на должность заместителей председателя Национального банка, имеет полномочия давать оценку их действиям и применить дисциплинарные взыскания к ним в случае необходимости. Это обусловлено нормами Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «О Национальном банке Украины».

В декабре 2020 года Сологуб обратился в суд с иском к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.
ForUm

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