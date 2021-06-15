В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отрицают влияние, в частности США, на вынесение предписания об отмене назначения на должность главы Нафтогаза Юрия Витренко. Об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил в интервью УП.

«Это решение Национального агентства, которое основывается на его внутренней экспертизе и требованиях. Ни с кем консультаций НАПК по этому поводу не проводило ... Во время участия в Генеральной ассамблее ООН я встречался с представителями департамента юстиции США, где достижения Украины в сфере предотвращения коррупции были очень высоко оценены. Вопросов по проверке, которая касалась Нафтогаза, ни на одной из этих встреч не поднималось ... Мы не получали ни от одного из наших международных партнеров никаких обращений по Нафтогазу», – отметил он.

Новиков отмечает, что агентство оценивало только документы, которые получило от Нафтогаза, Министерства энергетики и секретариата Кабмина.

Он добавил, что никакого конфликта интересов при проверке выявлено не было, однако закон запрещает лицу, что принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

По словам Новикова, пребывания его в США на Генассамблее ООН и вынесения предписания не связаны, поскольку его вынесли после того, как получили и проверили соответствующие документы.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Витренко главой Нафтогаза.