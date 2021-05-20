Президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, не являются ли последние изменения в Кабмине подготовой к следующему президентскому сроку, глава государства сказал: «Рано отвечать».

Напомним, в марте глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что партия СН будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок.