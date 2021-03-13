Партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.
Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
«Мы будем просить его идти на второй срок», - сказал депутат.
При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.
«Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос», - сказал парламентарий.
Напомним, партия «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии.
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