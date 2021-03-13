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Партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.

«Мы будем просить его идти на второй срок», - сказал депутат.

При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

«Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос», - сказал парламентарий.

Напомним, партия «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии.
ForUm

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