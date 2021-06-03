Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывает, что внесенный президентом законопроект о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации, но этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

Такое мнение он высказал в комментарии Украинской правде.

«Внесенный главой государства законопроект – первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы.

Этот шаг - беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего. Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход», - сказал секретарь СНБО.

Данилов отмечает, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

Речь, по словам секретаря СНБО, идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:

лоббизма,

усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,

усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,

внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,

защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

По мнению Данилова, сформированная таким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Зеленского об олигархах. Он в частности предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).