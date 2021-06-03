также в разделеПолитика
Уголовное преследование Медведчука – беспрецедентная атака на оппозицию, - ведущее французские издание La Croix 8
В ОП уверены, что новый закон ликвидирует олигархическую систему 7
Разумков видит конфликт интересов в законопроекте об олигархах 15
Тупицкого и Касминина не пускают в КСУ на рассмотрение земельного дела 15
Рада призвала президента уволить главу Луганской ОГА 18
Посол: Безумная цель Путина – уничтожить Украину 15
Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях 19
Арьев: СБУ не проводила служебную проверку по утечке разговоров Медведчука 18
Зеленскому покажут, как ремонтируют дороги на Хмельнитчине 12
Рада приняла законопроект о «налоге на Google» 33
Попов: Преследование Медведчука и ОПЗЖ – это действия, направленные на узурпацию власти 15
Рада осудила принудительную посадку самолета в Минске 39
Суд разрешил спецрасследование против Януковича по захвату власти 17
Рада сегодня рассмотрит проект постановления о ситуации в Беларуси 16
Козак: Украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Коломойский, Яценюк торгуют с Россией на миллиарды долларов, которые идут на Донбасс 97
Кто и по каким критериям будет определять олигархов: анализ законопроекта 101
ОП: Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ 17
Зеленский: Остановить «Северный поток-2» могут только США и Байден 12

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывает, что внесенный президентом законопроект о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации, но этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

Такое мнение он высказал в комментарии Украинской правде.

«Внесенный главой государства законопроект – первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы.

Этот шаг - беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего. Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход», - сказал секретарь СНБО.

Данилов отмечает, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

Речь, по словам секретаря СНБО, идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:

  • лоббизма,
  • усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,
  • усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,
  • внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,
  • защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

По мнению Данилова, сформированная таким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Зеленского об олигархах. Он в частности предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги