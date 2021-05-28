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Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение дела в отношении Александра Тупицкого, которого президент освободил от должности судьи Конституционного суда, на 8 июня. Об этом сообщил адвокат Тупицкого Константин Дорошенко, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что суд перенесен из-за неявки адвокатов, которые были заняты в других судебных заседаниях.

«Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого. - Ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела - ред.) на 8 июня на 10:00», - проинформировал адвокат.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого. 

25 мая Следователями ГБР был направлен в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля.
ForUm

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