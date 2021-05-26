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Окружной административный суд Киева зарегистрировал три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года.

Как сообщается на сайте суда, в частности, суд просят приостановить действие решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», от 14 мая 2021, в части применения санкций в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда.

Соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщал ForUm, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе»,  среди которых 542 - иностранцы, 15 - граждане Украины.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
ForUm

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