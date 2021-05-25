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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске.

Комментарий обнародовал его представитель Стефан Дюжаррик, сообщает УНИАН

Гутерриш призвал провести расследование по принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен очевидной принудительной посадкой пассажирского самолета над Беларусью 23 мая и последующим задержанием на борту белорусского журналиста Романа Протасевича», – говорится в заявлении.

Также он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов.

«Он призывает власти Беларуси полностью уважать все свои международные обязательства по правам человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.
ForUm

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