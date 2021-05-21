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Народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает Радио Свобода.

«Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор», - сказал Арахамия.

Информацию подтвердили нардепы от «Слуги народа» Александр Качура и Евгения Кравчук.

Отмечается, что за Тищенко сохраняются его внутрипартийные должности, в частности, он остается заместителем главы фракции в парламенте.

Напомним, нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в ​​отеле «Fairmont» на Почтовой площади следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, вместе смотрели на салют.  

Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.
ForUm

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