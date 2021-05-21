Народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений.
Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает Радио Свобода.
«Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор», - сказал Арахамия.
Информацию подтвердили нардепы от «Слуги народа» Александр Качура и Евгения Кравчук.
Отмечается, что за Тищенко сохраняются его внутрипартийные должности, в частности, он остается заместителем главы фракции в парламенте.
Напомним, нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в отеле «Fairmont» на Почтовой площади следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.
По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, вместе смотрели на салют.
Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.
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