Во фракции «Слуга народа» поддерживают кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время заседания фракции сообщил народный депутат Денис Маслов.

«Окончательно его будут утверждать завтра в стенах парламента... Что касается фракции, я вижу большое одобрение этой кандидатуры», - сказал он и добавил, что у Кубракова есть «поддержка большинства абсолютная».

В то же время, фракция еще не обсуждала вопрос о назначении Алексея Любченко министром экономики.

Сейчас идет обсуждение вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

На заседании фракции присутствовали председатель парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.