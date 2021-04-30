Глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко уверяет, что не планировал возглавлять компанию.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

«Это не была моя инициатива. Честно говоря, я (в 2020 году) уже решил, что все - страница моей работы в «Нафтогазе» перевернута. Но оказалось, что это не так просто. Замечу, что я из «Нафтогаза» уходил много раз: в 2003 году, затем в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м ... - то есть раз пять, чтобы вы понимали. И каждый раз думал, что это уже точно последний раз! Однако видите, как оказалось, не в последний раз», - сказал Витренко.

Он сообщил, что предложение возглавить компанию ему поступило от Президента и премьер-министра.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогазе решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.