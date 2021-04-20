Александр Лукашенко и нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко на встрече в Минске обсуждали возможности урегулирования ситуации на Донбассе, сообщила Белта.

«Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе», - заявил Лукашенко.

Также он высказал свое видение того, как можно постепенно прийти к нормализации ситуации на Донбассе: «Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет».

Лукашенко отметил, что лично обсуждал соответствующие вопросы и с пятым президентом Украины Петром Порошенко, и с нынешним, просчитывались варианты.

«Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия - это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее, - заявил он. - Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и «степ бай степ», потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты».

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», - утверждает Лукашенко.

Как сообщал ForUm, Евгений Шевченко приехал на встречу к Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

«Слуга народа» потребует от него объяснений.

В стране с августа 2020 года продолжаются беспрерывные массовые митинги против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены.

Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.