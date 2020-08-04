Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и пытались изнасиловать, заявила об ухудшении состояния здоровья. Об этом она сообщила на в Instagram.

«Сегодня днем после обезболов челюсть болела немного меньше, но потом стало хуже. Сейчас только мугыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще вколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму», – написала она.

По словам Луговой, она четвертый день в таком состоянии, но ей до сих пор не осмотрели нос, отчего под глазами появились большие синяки. «Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал серьги, а когда бил - сломал его. Обезбол помогает, но временно притупить всю боль», – отметила Луговая.

Напомним, Национальная полиция Украины задержала мужчину, который 1 августа во время движения поезда №9/10 сообщением Мариуполь- Киев совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения.