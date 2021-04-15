Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, которого президент уволил с должности судьи КСУ, госпитализировали в институт Амосова в четверг, 15 апреля.
Об этом сообщил его адвокат Константин Дорошенко в Печерском райсуде столицы, где в четверг должны были рассмотреть ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения, передает Укринформ.
«Александр Николаевич был госпитализирован в институт Амосова, где находится на стационарном лечении», - сказал он.
При этом он отказался назвать причину госпитализации из-за врачебной тайны.
Адвокат просил суд перенести избрание меры пресечения на другой день.
Прокурор Алексей Донской заявил, что Тупицкий систематически не является в суд, и просил применить к нему принудительный привод.
В свою очередь следователь судья Сергей Вовк постановил перенести судебное заседание на 29 апреля.
Как сообщал ForUm, Печерский районный суд города Киева 7 апреля перенес заседание по избранию Александру Тупицкому меры пресечения на 15 апреля из-за его неявки.
В конце декабря 2020 года следователи ГБР объявили подозрение Александру Тупицкому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать Тупицкому меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен, а также - обязать его не посещать здание Конституционного Суда, носить электронный браслет, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, сдать на хранение документы для выезда за границу, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, среди которых работники Секретариата КС.
Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».
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