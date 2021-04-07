Выплаты в размере 8 тысяч гривен гражданам и бизнесу, пострадавшим от усиленного карантина в красных зонах, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении «Дия». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 7 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр отметил, что Верховная Рада уже приняла механизм поддержки граждан и бизнеса, который правительство разработало по поручению президента Украины.

«Этот механизм предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 8000 гривен. Он уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в красных зонах. Зарегистрироваться на получение помощи от государства можно будет уже на следующей неделе», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства отметил, что в некоторых регионах после введения красного уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. В частности, фиксируется уменьшение количества больных и снижения нагрузки на больницы.

«Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в оранжевые зоны. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости», - сказал премьер-министр.

Напомним, на заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в красную зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

6 апреля закон подписал президент.