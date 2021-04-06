Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Этот документ был инициирован для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дия».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, на заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в красную зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 апреля 2021 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из красной зоны карантина.