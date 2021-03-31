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Государство выплатит по 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам бизнесов, которые попали под ограничения красных карантинных зон. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 31 марта.

Во время заседания он дал поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди смогли подать заявки через Дию на получение соответствующих денежных выплат.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству развития общин и территорий координировать работу с местными властями для осуществления дополнительных выплат бизнесу в каждом регионе.  
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