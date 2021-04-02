Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что городские власти не обсуждали введение комендантского часа в столице.

Как передает УНИАН, об этом Кличко сказал в эфире «Украина24».

В частности, на просьбу прокомментировать, рассматривается ли инициатива ввести в Киеве комендантский час, чтобы ограничить социальные контакты, мэр отметил: «Впервые слышу об этом. Город введение таких мер не обсуждал и также не планировал».

В то же время он не исключает такого шага.

«Я надеюсь, что к таким крайне жестким шагам мы не дойдем. Но все зависит от нас. Если ситуация будет ухудшаться, я не исключаю, что можем перейти к таким мерам. Но это ответственность правительства. И только правительство может ввести комендантский час», - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее «Сегодня» со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщило, что из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Верховная Рада может ввести в Киеве комендантский час после 22:00.

Киев в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.