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Накапливая войска на границе, президент РФ Владимир Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем на международные вопросы, а также оказать психологическое давление на Украину.

Об этом в комментарии Голосу Америки сказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навальном и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США», - считает дипломат.

Он напомнил, что когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал «да». «Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена», - отметил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины.

«Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину», - подытожил Волкер.

Напомним, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.  
ForUm

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