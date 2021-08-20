Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Такое мнение он высказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, отвечая на вопрос о возможном военного сценария для возвращения украинских территорий, которые сейчас признаны властью временно оккупированными.

«Я не верю, что Украина имеет военный потенциал для победы над Россией. Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России – обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна стараться победить Россию военным путем», - заявил он.

Волкер считает, что на Россию нужно воздействовать политическими методами.

«Этот вопрос предоставления другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации», - добавил он.

Ранее Волкер сообщил, что будет участвовать в саммите «Крымской платформы» 23 августа. Он также отметил, что Россия может пойти на провокацию, чтобы сорвать первый саммит и празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

Курт Волкер - американский дипломат, был специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах.

Власти Украины инициировали создание международной площадки по деоккупации Крыму под названием «Крымская платформа», ее первый саммит запланирован на 23 августа.