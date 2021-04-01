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Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест участника акции протеста у Офиса президента 20 марта, лидера праворадикальной организации «Гонор» Сергея Филимонова, сообщает издание «Граты».

Суд также обязал Филимонова сдать загранпаспорт и по первому требованию прибыть к следователю.

Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия или «другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Таким предметом следствие считает файер.

Сам Филимонов отрицает свою вину. «Я в здание не бросал файер, дверь не портил, окна не бил и хулиганских побуждений у меня не было», - цитирует издание слова Сергея Филимонова.

23 марта лидеру праворадикальной движения «Гонор», бывшему члену праворадикальной «Национального корпуса» Сергею Филимонову были вручены подозрение в рамках расследования правоохранителями событий под Офисом президента.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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