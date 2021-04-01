Информационная среда оказывает огромное влияние на современный бизнес. Быть в курсе последних новостей, тенденций и трендов, уметь обрабатывать данные из тысячи источников очень важно для инвесторов.

Информация часто бывает или ошибочной, или заведомо ложной, или несвоевременной, а инвесторам важно уметь отделить зерна от плевел. Как это сделать грамотно, рассказывает Сергей Карташов — генеральный директор компании по управлению активами Generation Partners.

Вig Data

Большие данные (Вig Data) стали распространенным словом в бизнесе, а их возможные преимущества получают все большее внимание со стороны инвестиционного рынка во всем мире. Подавляющее количество собираемых данных хранятся и передаются через новые технологии, меняют приоритеты для многих предприятий. Разработка новых аналитических инструментов тоже подстраивается под требования бизнеса.

Современные технологии Вig Data дают возможность преобразования массы неоднородных и неструктурированных данных в информацию, которую можно применить для повышения эффективности инвестиционного бизнеса.

Сергей Карташов считает, что большие данные позволяют структурировать, анализировать и управлять информацией. Целью использования Вig Data является:

улучшение процесса принятия решений;

управление рисками;

развитие новых продуктов;

повышение прибыли и др.

Если данные — новая нефть, то анализ данных можно сравнить с ее добычей и транспортировкой. Управление информацией важно для инвесторов в стратегическом плане и для поиска идей, при этом не подвергая капитал неприемлемым рискам.

Вig Data дает возможность получить значимую информацию из качественных и достоверных источников для поддержки принятия решений, прогнозирования, моделирования и визуализации.

Сергей Карташов о проведении экспертизы

После анализа проблем, тенденций и перспектив рынка и непосредственно выявления потенциальных компаний для инвестирования наступает следующий этап — аудит: финансово-экономический, маркетинговый и управленческий. Оценивают финансовые отчеты, политику менеджмента, профессионализм сотрудников, возраст компании и расположение (юрисдикцию). Это всестороння проверка, где акцентируется внимание на бизнес-плане и долгосрочных перспективах компании, проводится сравнительный анализ с точки зрения соотношения прибыльности и рисков.

Управление рисками

После еще одного отбора и формирования инвестиционного портфеля следует оценить возможные риски, как внешние и внутренние. Первые включают колебания курсов валют, процентные ставки, инфляцию, конкуренцию. Вторые — это риски внутри компании со стороны организации и управления деятельностью и финансами.

Сергей Карташов отмечает, что есть два типа компаний: одни обещают быструю и крупную прибыль, но имеет высокие финансовые риски, а другие же является стабильно или низкодоходными, но с минимально возможными рисками.

Тут важно диверсифицировать портфель — распределить пропорционально активны по прибыльности и рискам. Если инвестировать весь капитал в одну сферу, риск потерять вложенные средства слишком велик. Как говорится, не стоит складывать все яйца в одну корзину. Если распределить капитал между несколькими сферами вложений, вероятность его потери становится минимальной.

Использование диверсификации помогает повысить уровень конкурентоспособности на рынке, увеличить финансовую эффективность и прибыль.