Проезд в Киевском метрополитене с 5 апреля будет разрешен только при наличии спецпропуска, который смогут получить работники критической инфраструктуры.

Об этом сообщила заместитель директора КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Метрополитен и наземный транспорт, мы будем работать по спецпропускам, перевозить только работников критической инфраструктуры. Работники таких предприятий за эти дни получат пропуска, для того чтобы добраться до мест работы», - отметила она.

По словам представительницы метрополитена, подземка будет работать в обычном режиме. «У нас будут ходить поезда так же, как сегодня ходят. Мы будем перевозить людей, но пропуск этих людей будет исключительно по спецпропускам», - отметила она.

Макогон отметила, что на входах в станции подземки будут дежурить полицейские и дежурные по станции, которые будут проверять и запускать только людей со спецпропусками.

«Функционирование спецпропусков никоим образом не влияет на оплату проезда. И призываю людей подготовить средства оплаты проезда и пользоваться максимально бесконтактными способами оплаты проезда», - добавила она.

Как сообщал ForUm, Киев в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 17 569 случаев заражения коронавируса.