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Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко сообщил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Черкасскую область в оранжевой зоне карантина.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Завершилась Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. МЗ рекомендовал не вводить Черкасскую область в красную зону — пока мы остаемся в оранжевой», — написал он.

Напомним, в красную зону эпидопасности по COVID-19 Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 27 марта на территории Николаевской области красный уровень эпидемической опасности.
ForUm

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