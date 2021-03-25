Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко сообщил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Черкасскую область в оранжевой зоне карантина.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Завершилась Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. МЗ рекомендовал не вводить Черкасскую область в красную зону — пока мы остаемся в оранжевой», — написал он.
Напомним, в красную зону эпидопасности по COVID-19 Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 27 марта на территории Николаевской области красный уровень эпидемической опасности.
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