Содержание документов минского переговорного процесса по ключевым кластерам по реализации Минских соглашений, которые сейчас обсуждаются в ТКГ, не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.

Об этом Радио Свобода сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехстороннем контактной группе Алексей Арестович.

«Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем, и как - россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят», - пояснил Арестович.

По его словам, поправки Украины во франко-германских предложения существуют и уже две недели как к ним внесены.

Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено, но по ходу переговоров понятно, что у них «речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не «вообще выполнять», а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности».

«Зрады там нет, красных линий нет», - сказал Арестович.

Как сообщалось, украинская сторона в ТКГ отказалась от работы из-за присутствия на переговорах «представительницы» ОРДЛО Маи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

18 марта советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российская делегация согласилась отстранить Пирогову от переговоров по требованию Украины.

В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. «ДНР», а с 2015 года возглавляла «департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР».

26 июня 2018 Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Пирогову к 10 годам заключения.