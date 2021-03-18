Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое в Херсонской области признался в совершении убийства девочки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами – 5 лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было 4», – написал он.

По словам Клименко, мужчина признался, как тело мертвой девочки засунул в мешок и завязал каким-то шнуром с поясом.

При этом он подчеркнул, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

«Да, для следствия его признание является важным. Но более значимым является заключение ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и должным образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить», подчеркнул Клименко.

Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток.

14 марта по подозрению в убийстве задержали 62-летнего мужчину.