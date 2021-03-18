Есть большая вероятность, что Верховная Рада Украины проголосует за денонсацию Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году.

Об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в интервью одному из телеканалов, передает УНИАН.

По его словам, соответствующая инициатива поступила от народных депутатов, и сейчас законопроект передан на рассмотрение комитетов.

Разумков отметил, что в ситуации, когда Крым является оккупированным Российской Федерацией, странно, что такой «закон сохраняется в качестве законодательного акта».

Он сказал, что поддерживает принятие решения о денонсации. При этом напомнил, что в сессионном зале необходимо 226 голосов для поддержки такого решения.

«По состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано», - добавил Разумков.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

16 марта Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

В ВР зарегистрирован законопроекте №0095 «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.