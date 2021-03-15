В Украине на сегодняшний день с эпидемиологической точки зрения наблюдается вторая волна коронавируса. Об этом в интервью «Украинской правде. Жизнь» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Да, в нашей стране это вторая волна. В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне», – подчеркнул он.

Ляшко пояснил, что в Украине как таковой первой волны не было. «Потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены меры, карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая», – отметил он.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в Украине.