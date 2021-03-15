На протяжении последних пяти лет Соединенные Штаты остаются лидером в поставках оружия — примерно 37% всего оружия, которое продается, происходит из США. Зато спрос на вооружение растет на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), передает hromadske.

Впервые с 2001-2005 годов объемы поставок основных видов оружия в период между 2011-2015 и 2016-2020 годами не увеличился. Однако масштабы торговли вооружением остаются близкими до самого высокого уровня со времен окончания Холодной войны.

Эксперт института Питер Веземан говорит, что рано заявлять об окончании стремительного наращивания поставок оружия. Так, пандемия коронавируса может заставить страны пересмотреть количество импорта оружия, хотя в разгар пандемии в 2020 году некоторые страны подписывали контракты на ввоз оружия.

Лидером являются США. На протяжении 2016-2020 годов страна даже увеличила свою долю в мировой торговле оружия с 32% в 2011-2015 годах до 37%.

За последние пять лет Соединенные Штаты поставляли 96 видов оружия — больше, чем любая другая страна. Почти половину поставок (47%) отправили на Ближний Восток. Основным покупателем является Саудовская Аравия — на нее приходилось 24% всего американского экспорта оружия.

Франция и Германия также увеличили объемы поставок оружия — третий и четвертый по величине экспортер оружия соответственно. Франция в период между 2011-2015 и 2016-2020 годами увеличила свой экспорт на 44% и поставляла 8,2% всего оружия в мире. Главными покупателями стали Индия, Египет и Катар (59% экспорта Франции).

Германия увеличила свой экспорт на 21% и поставляла 5,5% оружия в мире. Основными рынками экспорта была Южная Корея, Алжир и Египет.

Россия остается вторым по величине экспортером оружия в мире, однако за последние пять лет поставки оружия уменьшились. В частности потому, что на 53% уменьшилось количество поставок в Индию, говорят эксперты. Россия увеличила объем поставок оружия в Китай, Алжир и Египет, но это не компенсировало падения экспорта в Индию. Сейчас экспорт российского оружия составляет 20% от поставок всего оружия в мире.

Экспорт Китая, который на пятом месте по количеству поставок оружия в мире, уменьшился на 7,8% между 2011-2015 и 2016-2020 годами. Крупнейшими покупателями китайского оружия были Пакистан, Бангладеш и Алжир.

В 2016-2020 годах больше всего оружия покупали в Азии и Океании, эти регионы получили 42% всех поставок оружия в мире. Больше всего в регионе покупали Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Пакистан.

В то же время спрос на оружие больше рос на Ближнем Востоке. В 2016-2020 годах страны из этого региона импортировали на 25% больше вооружения, чем в 2011-2015 годах. Больше всех в мире оружия покупает Саудовская Аравия, за последние пять лет она увеличила импорт на 61%, а Катар — на 361%. Египет за последние 10 лет увеличил импорт оружия на 136%.

Импорт в Турцию упал на 59% за десятилетие, в частности потому, что США прекратили поставки боевых самолетов F-35 в 2019 году после того, как Турция купила российские системы. В то же время страна увеличивает внутреннее производство оружия, чтобы не зависеть от импорта, объясняют эксперты.